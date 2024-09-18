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Dünya

ABD'li senatörün Amerikalı Arap toplum liderine yönelik "alaycı" ifadesi tepki çekti

ABD'li Senatör John Kennedy'nin, Hamas ve Hizbullah'ı desteklemekle suçladığı Arap Amerikan Enstitüsü Direktörü Maya Berry'ye alaycı bir ifadeyle "Kafanı bir çantada saklamalısın." diye seslenmesi tepki topladı.

Hakan Çopur  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
ABD'li senatörün Amerikalı Arap toplum liderine yönelik "alaycı" ifadesi tepki çekti

Washington

ABD Senatosunda yapılan ve ABD'de artan nefret suçlarının tartışıldığı oturuma katılan bir senatörün sözleri tartışma yarattı.

Cumhuriyetçi Senatör Kennedy, oturuma katılan isimlerden biri olan Arap Amerikan Enstitüsü Direktörü Berry'yi, Hamas ve Hizbullah'ı desteklemek ve "teröre destek vermekle" suçladı.

Kennedy'nin "Hamas'ı destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz?" sorusu üzerine Berry, Hamas'ı desteklemediğini söyledi.

Senatörün Hizbullah'ı destekleyip desteklemediği sorusuna da "hayır" cevabını veren Berry, "Hamas, desteklemediğim bir terör örgütüdür. Sizin Arap Amerikan Enstitüsü Direktörü'ne bu soruyu sormanız, odağımızı ülkemizdeki nefret suçları konusuna mı çekiyor?" diyerek tepki gösterdi.

Berry'nin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek verdiğini hatırlatan Kennedy'ye yanıt veren Amerikalı Arap sivil toplum lideri, UNRWA'nın masum sivillere yardım ulaştıran çok önemli bir fonksiyon icra ettiğini vurguladı.

Berry'ye sözlü "sataşmalarına" devam eden Senatör Kennedy, sözlerinin sonunda alaycı bir ifadeyle "Kafanı bir çantada saklamalısın." dedi.

Kennedy'nin bu sözlerine tepki gösteren Berry, duyduklarının hayal kırıklığı yarattığını vurgulayarak, "Bugün maalesef burada oturuyor ve tam da uğraşmak durumunda olduğumuz şeye maruz kalıyorum." dedi.

Kennedy'nin sözlerine tepki

ABD'li senatörün sözlerine sosyal medyada yoğun tepki gösteren kullanıcılar, Kennedy'nin sözlerinin "utanç verici" olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Kennedy'yi sert şekilde eleştirirken, nefret suçlarıyla ilgili bir oturumda yaşanan nefret söyleminin izah edilemeyeceğini belirtti.

Açıklamada, Senatör'ün Araplarla ilgili ön yargılarını açık bir şekilde ortaya koyduğu ve bunun "bağnazlık" olduğu kaydedildi.

Öte yandan Demokratların komite başkanlığını yaptığı Senato Yargı Komitesinin X hesabından yapılan paylaşımda, Kennedy'ye tepki gösterilerek, "Cumhuriyetçi bir senatör, Amerikalı Arap bir sivil haklar liderine, 'Kafanı bir çantada saklamalısın.' diyor. Biz bu korkunç videoyu paylaşmayacağız ancak katılımcısının güçlü cevabını yayınlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

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