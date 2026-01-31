Dolar
Dünya, Epstein belgeleri

ABD'li milyarder Epstein, eski MI6 ve Mossad mensupları yardımıyla Libya'nın varlıklarına göz dikmiş

ABD'li milyarder Epstein’a ilişkin belgeler, Epstein ve çevresinin MI6 ve Mossad’ın eski mensuplarıyla Libya’da haraç ve devlet varlıklarına el koyma planlarını görüştüğünü ortaya koyuyor.

Yasin Yorgancı  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
ABD'li milyarder Epstein, eski MI6 ve Mossad mensupları yardımıyla Libya'nın varlıklarına göz dikmiş

Ankara

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin belgeler, Epstein ve çevresinin, İngiliz istihbarat teşkilatı MI6 ile İsrail’in dış istihbarat servisi Mossad’ın eski mensuplarıyla birlikte, Libya’nın yeniden inşasına yardımcı olma bahanesiyle Libyalı yetkililerden haraç almak ve devlet varlıklarına el koymak yönünde planları görüştüklerini ortaya koyuyor.

Epstein'a ilişkin soruşturma dosyaları, bir kısmının daha kamuoyuyla paylaşılmasıyla yeniden tartışmaların merkezine yerleşti.

Dosyalarda yer alan, Epstein'e gönderilen Temmuz 2011 tarihli bir e-posta'da, Epstein ve çevresinin, Libya'daki siyasi ve ekonomik belirsizlik ortamını fırsata çevirmeye yönelik girişimlerde bulunduğu iddialarını yeniden gündeme taşıyor.

Söz konusu e-postada, Libya'ya ait olduğu belirtilen ve uluslararası alanda dondurulmuş yaklaşık 80 milyar dolarlık fonun bulunduğu, bunun 32,4 milyar dolarının ABD'de yer aldığı ifadesi bulunuyor.

E-postada, "Libya'ya ait çalınmış ve zimmete geçirilmiş" varlıkların gerçek tutarının bu miktarın üç ila dört katı olabileceği tahmininde bulunularak, söz konusu paraların küçük bir bölümünün dahi tespit edilip geri alınmasının "milyarlarca dolarlık kazanç" anlamına geleceğinin vurgulandığı görülüyor.

Libya'nın yeniden inşası ve ekonomisinin canlandırılması için gelecekte en az 100 milyar dolarlık harcama planlandığı belirtilen e-postada, bu sürecin "daha büyük bir fırsat" sunduğu ifadesi yer alıyor.

E-postada, Libya'nın kişi başına düşen nüfus, enerji rezervleri ve okuryazarlık oranları açısından zengin bir ülke olduğuna, bu durumun finansal ve hukuki girişimler açısından avantaj sağladığına dikkat çekiliyor.

Yazışmada, bazı uluslararası hukuk firmalarıyla bu konuda "başarı ücreti" esasına dayalı çalışmalar konusunda görüşmeler yapıldığı aktarılarak, daha önce MI6 ve Mossad'da görev yapmış bazı kişilerin, Libya'ya ait olduğu iddia edilen varlıkların tespiti ve geri kazanılması sürecine destek vermeye istekli olduğu ifadeleri yer alıyor.

E-postada, bu sürece erken dahil olunması halinde bunun "önemli bir fırsat" olacağı vurgusu da bulunuyor.

Belgelerde yer alan bu yazışmalar, Epstein ve çevresinin, Libya’daki siyasi ve ekonomik belirsizlik ortamını fırsata çevirmeye yönelik girişimlerde bulunduğu iddialarını yeniden gündeme taşıyor.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

