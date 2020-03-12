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Dünya

ABD'li film yapımcısı Weinstein tecavüz ve cinsel tacizden 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD'li film yapımcısı Weinstein, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Betül Yürük   | 12.03.2020
ABD'li film yapımcısı Weinstein tecavüz ve cinsel tacizden 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı Fotoğraf: Lev Radin/AA

New York

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'in çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından yargılandığı davada ceza duruşması yapıldı. 

New York'ta 5 milyon dolar kefalet karşılığında tutuksuz yargılanan 67 yaşındaki yapımcı hakkında 5 ila 25 yıl arasında hapis cezası isteniyordu.

"Tecavüz" ve "cinsel taciz" dahil 5 farklı suçlamayla yargılanan, cinsel istismar ve üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulunan Weinstein, 23 yıl hapis cezası aldı.

Weinstein hakkında Los Angeles'ta açılan dava devam ediyor

Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

Öte yandan Los Angeles'ta da Weinstein'a karşı cinsel taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle açılan dava devam ediyor.

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından, kadınların uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#meetoo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve "#meetoo" hareketini başlatmıştı.

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