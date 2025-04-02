Dolar
37.95
Euro
41.03
Altın
3,133.08
ETH/USDT
1,889.40
BTC/USDT
85,055.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li Demokrat Senatör Booker, Trump'ın politikalarını protesto için 25 saat kürsüde konuşarak rekor kırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını protesto eden Demokrat Senatör Cory Booker, Genel Kurul kürsüsündeki 25 saati geçen konuşmasıyla "Senatodaki en uzun konuşma" rekoruna imza attı.

Hakan Çopur  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
ABD'li Demokrat Senatör Booker, Trump'ın politikalarını protesto için 25 saat kürsüde konuşarak rekor kırdı

Washington

ABD Senatosu Genel Kurulunda yerel saatle pazartesi 19.00'da başladığı konuşmasını 25 saat 4 dakika sonra tamamlayan Demokrat Senatör Booker, ülkede gündem oldu.

ABD medyasının da canlı yayınladığı konuşmasında uzun uzun Trump yönetiminin bütçe kesintilerini, federal yönetimdeki işten çıkarmaları, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yönetimindeki bütçe daraltma operasyonlarını eleştiren Booker, bir rekora imza attı.

Konuşmasının başında, "Fiziksel olarak gücüm yettiği sürece Birleşik Devletler Senatosunun normal işlerini aksatmak niyetiyle ayağa kalkıyorum. Bu gece ayağa kalkıyorum çünkü ülkemizin bir kriz içinde olduğuna inanıyorum." diyen Booker, gece boyunca sürdürdüğü konuşmasına salı akşam saatlerine kadar devam etti.

Booker, Sosyal Güvenlik, Medicaid ve göçmenlik de dahil olmak üzere ülke gündemindeki temel konuların tamamına temas eden açıklamalar yaptı.

Herhangi bir yasa çalışmasını engellemediği veya bir yasağı ihlal etmediği için konuşmasının önünde herhangi bir engel bulunmayan Booker, Senato Genel Kurulu ara vermeyip dağılmasın diye kürsüden hiç ayrılmadı.

25 saat 4 dakika süren konuşması "Senato tarihinin en uzun konuşması" olarak kayıtlara geçerken, Booker, amacının Trump'ın "yanlış politikalarına" dikkati çekmek olduğunu belirtti.

ABD Senatosunda bugüne kadarki en uzun konuşma, 2003 yılında ölen Senatör Strom Thurmond'un, 1957 yılında Medeni Haklar Yasasına karşı çıkmak için 24 saat 18 dakikalık konuşması olarak kayıtlara geçmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da bazı bölgelerde sis etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı hedef alan bir muhalefet kaybetmeye mahkumdur
Boykot çağrılarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyon açıklaması
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybetti

Benzer haberler

Trump yönetimi, Princeton Üniversitesine sağlanan çok sayıda araştırma fonunu durdurdu

Trump yönetimi, Princeton Üniversitesine sağlanan çok sayıda araştırma fonunu durdurdu

ABD'li Demokrat Senatör Booker, Trump'ın politikalarını protesto için 25 saat kürsüde konuşarak rekor kırdı

Zelenskiy, nadir toprak elementleriyle ilgili anlaşma metninde NATO konusunun bulunmadığını belirtti

ABD Adalet Bakanı Bondi, Tesla'ya yönelik protesto ve saldırılara katılanları uyardı

ABD Adalet Bakanı Bondi, Tesla'ya yönelik protesto ve saldırılara katılanları uyardı
Beyaz Saray: 2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olacak

Beyaz Saray: 2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile temaslarda ilerleme kaydediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile temaslarda ilerleme kaydediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet