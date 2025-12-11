Dolar
Dünya

ABD'li Büyükelçi Barrack'tan, Türkiye'nin Gazze'deki uluslararası güce dahil olması önerisi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde görevlendirilmesi planlanan uluslararası güce dahil edilmesi önerisinde bulundu.

Çağrı Koşak  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
ABD'li Büyükelçi Barrack'tan, Türkiye'nin Gazze'deki uluslararası güce dahil olması önerisi

İstanbul

İsrailli gazeteci Amichai Stein, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Barrack'ın The Jerusalem Post gazetesinin Washington'da düzenlediği konferansta Gazze'de kurulması planlanan ve BM Güvenlik Konseyi'nin onayını alan uluslararası güç konusunda açıklamalarda bulunduğunu aktardı.

Barrack, Türkiye'nin Gazze'deki konuşlandırılması planlanan uluslararası güç içerisinde yer almasını önerdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin "bölgedeki en büyük ve en etkili kara gücüne sahip olduğunu" ve "Hamas ile diyalog içerisinde" olduğunu aktaran Barrack, "Bu yüzden, tansiyonu düşürmeye yönelik bir güç içerisinde yer almaları faydalı olabilir." ifadelerini kullandı.

Gazze için geçici yönetim planı

BM Güvenlik Konseyi, 17 Kasım'da, ABD tarafından sunulan 2803 sayılı karar tasarısını kabul ederek, 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay vermişti.

Karara göre Gazze, geçiş döneminde teknokratlardan oluşan, siyasi nitelik taşımayan bir kurul tarafından yönetilecek.

Bu yapı, uluslararası aktörlerin de yer aldığı ve Barış Kurulu olarak adlandırılan yeni bir geçiş otoritesinin gözetiminde işleyecek. Kurula ABD Başkanı Trump başkanlık edecek, bazı devlet liderlerinin yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de yapıda yer alacak.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.

