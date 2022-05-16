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Dünya

AB'den Gazze ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e 25 milyon avroluk yardım

Avrupa Birliği (AB), İsrail ablukası altındaki Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik 25 milyon avroluk insani yardım paketini duyurdu.

Selen Temizer   | 16.05.2022
AB'den Gazze ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e 25 milyon avroluk yardım

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 25 milyon avroluk AB insani yardım fonunun, Filistinli ailelerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının küresel bir sonucu olarak artan gıda fiyatları ve gıda kıtlığı nedeniyle daha da acil hale gelen temel hizmetlere ve yardıma erişimini destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada, "AB, uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilmesinde ısrar ediyor ve sivillerin tahliye edilmesini, evlerinin, okullarının ve temel altyapılarının yıkılmasını kınıyoruz. Bunun durdurulması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Fonun, devam eden şiddet ortamı, ablukanın Gazze'deki sonuçları ve Kovid-19 salgınından etkilenenlere travma için zihinsel bakım da dahil olmak üzere sağlık yardımı sağlamaya odaklanacağının vurgulandığı açıklamada, aynı zamanda Filistinli erkek ve kız çocuklarının eğitim haklarını korumak için eğitime erişimlerinin iyileştirilmesinin de önceleneceğine işaret edildi.

Açıklamada, 5,3 milyon Filistinliden 2,1 milyonunun insani yardıma ihtiyacı olduğu, Gazze'de abluka ve aralıklı çatışmaların ekonomiyi felç etmesi nedeniyle bölge nüfusunun yüzde 63'ünün bir tür insani yardıma ihtiyaç duyacağı kaydedildi.

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