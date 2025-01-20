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ABD'nin 47. başkanı Donald Trump, kongre binasında konuşuyor
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Dünya

AB'den ABD'nin 47. Başkanı Trump'a tebrik: Ortaklığımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ı kutlayarak, ortaklığı sürdürmeyi dört gözle beklediklerini bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
AB'den ABD'nin 47. Başkanı Trump'a tebrik: Ortaklığımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz

Brüksel

Kallas, Trump'ın Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olmasının ardından X hesabından kutlama mesajı paylaştı.

"Donald Trump'ı görevdeki ikinci dönemine başlaması dolayısıyla tebrik ediyoruz." ifadesini kullanan Kallas, şunları kaydetti:

"Transatlantik bağ, Atlantik'in her iki yakasına da refah ve güç getirdi. Birlikte, küresel zorluklarla başa çıkmak için daha güçlü ve daha güvenliyiz. Ortaklığımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da ayrı ayrı paylaştıkları ortak mesajda, "AB, küresel zorluklarla başa çıkmak için sizinle yakın şekilde çalışmayı dört gözle bekliyor. Birlikte, toplumlarımız daha büyük bir refaha ulaşabilir ve ortak güvenliklerini güçlendirebilir. Bu, transatlantik ortaklığının kalıcı gücüdür." ifadelerini kullandı.

ABD'de ilk Trump dönemi, AB ve üye ülkeleri ile hem ekonomik hem siyasi anlamda ciddi gerilimlere sahne olmuştu.

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