ABD'den, Zambiya ve Malavi vatandaşlarına 15 bin dolar kadar vize teminatı şartı
ABD, Zambiya ve Malavi vatandaşlarının vize başvurularında 15 bin dolara kadar teminat yatırmalarını zorunlu kılan yeni bir program başlatacak.
Cape Town
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "20 Ağustos'tan itibaren, ticari ve turistik vizelere başvuran Malavi ve Zambiya vatandaşlarının 15 bin dolara kadar teminat yatırmaları gerekecektir." ifadeleri kullanıldı.
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Açıklamada, bu programın vize sürelerinin aşılmasını caydırmayı ve ABD göçmenlik yasalarına bağlılığı pekiştirmeyi amaçladığı vurgulanarak, vize şartlarının tamamının yerine getirip, tanınan süre içinde ülkeyi terk eden başvuru sahiplerine teminat miktarının tamamen geri ödeneceği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.