Dünya

ABD'den Maduro'nun aile üyelerine yaptırım

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores'in 3 yeğenini, Maduro ile bağlantılı bir iş insanını ve Venezuela petrol sektöründe faaliyet gösteren 6 nakliye şirketini yaptırım listesine ekledi.

Dilara Zengin Okay  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
ABD'den Maduro'nun aile üyelerine yaptırım

Washington

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni yaptırımlarla Maduro yönetimi ile Venezuela petrol sektöründe yaptırımlardan kaçanların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Maduro'nun eşi Cilia Flores'in 3 yeğeni, Maduro ile bağlantılı bir iş insanı ve Venezuela petrol sektöründe faaliyet gösteren 6 nakliye şirketinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Aldatıcı ve güvenli olmayan nakliye uygulamalarında bulunduğu ve "narko-terörist rejime" finansal kaynak sağlamaya devam ettiği öne sürülen 6 geminin de yaptırım listesine eklendiği açıklamada ifade edildi.

Maduro'nun eşi Cilia Flores'in 2 yeğeninin 2015'te yüzlerce kilogram kokaini ABD'ye taşımak amacıyla bir anlaşmayı tamamlamak için bulundukları Haiti'de gözaltına alındıkları ve 2016'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla hüküm giydikleri anımsatılan açıklamada, ancak Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2022'de affedildikleri belirtildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan üçüncü yeğenin de Venezuela'nın ulusal haznedarı ve devlet petrol şirketi PDVSA'nın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedilerek, ilk olarak 2017'de yatırıma tabi tutulduğu ancak 2022'de listeden çıkarıldığı bildirildi.

