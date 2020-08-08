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Dünya

ABD'den 'Lübnanlıların barışçıl gösteri hakkını destekliyoruz' açıklaması

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnanlıların barışçıl gösteri yapma hakkını desteklediğini ancak şiddetten kaçınılması gerektiğini belirtti.

Gülşen Topçu   | 08.08.2020
ABD'den 'Lübnanlıların barışçıl gösteri hakkını destekliyoruz' açıklaması Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan halkının çok sıkıntı çektiği ve taleplerine kulak verecek liderlere sahip olmayı hak ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Lübnan halkının barışçıl gösteri yapma hakkını destekliyor ve herkesi şiddetten uzak durmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Başkent Beyrut'ta salı günü meydana gelen patlamanın ardından bugün "Hesap Günü" sloganıyla düzenlenen gösterilerde 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçleriyle yaşanan arbedede ise 172 göstericinin yaralandığı açıklanmıştı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtilmişti.



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