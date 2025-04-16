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Dünya

ABD'den Kolombiya'ya otomobil ihracatı düzenlemeleri nedeniyle yaptırım uyarısı

ABD yönetimi, Kolombiya'dan, Amerikan otomobil ihracatını tehlikeye atabilecek yeni araç güvenliği düzenlemelerinin uygulanmasını durdurmasını istedi.

Ahmet Furkan Mercan  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
ABD'den Kolombiya'ya otomobil ihracatı düzenlemeleri nedeniyle yaptırım uyarısı

Bogota

AP ajansı, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in, Kolombiya Ticaret Bakanlığına yazdığı ve Kolombiya yerel medyasına sızdırılan 11 Nisan tarihli mektubu ele geçirdi.

Mektupta, Greer, Kolombiya'ya ithal edilen ABD menşeli otomobil ve parçaları için sertifikasyon gerekliliklerini değiştirme düzenlemelerine yönelik endişelerini dile getirdi.

Greer, bu planların, ABD'nin geçen yıl yaklaşık 700 milyon dolar değerinde Kolombiya'ya yaptığı otomotiv ihracatının "tamamen durmasına" yol açabileceğini ileri sürdü.

Kolombiya'nın planlarını değiştirmemesi ihtimaline değinen Greer, bu durumda ABD'nin "hızlı bir yaptırım eylemine yol açabilecek haksız bir ticaret uygulaması" yürüteceği uyarısında bulundu.

ABD'de üretilen otomobillerin halihazırda "federal motor güvenlik standartlarına uyması gerektiğini" kaydeden Greer, Kolombiya'nın "bu standartların yetersiz olduğuna" dair herhangi bir kanıt sunmadığını savundu.

Kolombiya Ticaret Bakanı Cielo Rusinque, bir radyoya yaptığı açıklamada, söz konusu planların, iki ülke temsilcilerini ay sonunda bir araya getirecek toplantıda ele alınacağını bildirdi.

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