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Dünya

ABD'den İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Khatib'e yaptırım

ABD yönetimi, ABD ve müttefiklerine karşı siber faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Esmail Khatib'e yönelik yaptırım kararı aldı.

Dilara Zengin Okay   | 09.09.2022
ABD'den İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Khatib'e yaptırım

Washington

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı'nı ile Bakan Khatib'i yaptırım listesine eklediği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırım kararına gerekçe olarak ABD ve müttefiklerine karşı gerçekleştirilen kötü amaçlı siber faaliyetler gösterildi.

İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile siber aktör vekillerinin 2007'den bu yana dünya genelinde hükümetleri ve özel sektör kuruluşları ile çeşitli kritik altyapı sektörlerini hedef alan kötü niyetli siber operasyonlar yürüttüğü belirtilen açıklamada, son olarak temmuz ayında İran hükümeti ve İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklendiği değerlendirilen siber aktörlerin Arnavutluk hükümetinin bilgisayar sistemlerini bozarak hükümeti vatandaşlara yönelik çevrim içi kamu hizmetlerini askıya almaya zorladığı aktarıldı.

Açıklamada, bakanlığın Khatib liderliğinde İran'ın siyasi hedeflerini desteklemek için siber casusluk ve fidye yazılımı saldırılarına karışan çeşitli siber aktör ağlarını yönettiği ifade edildi.

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