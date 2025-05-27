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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'deki Princeton Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerden Gazze'ye destek

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Princeton Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Gazze'deki soykırıma dikkati çeken öğrenciler Filistin bayrakları ve kefiye ile törene katıldı.

Hakan Çopur  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
ABD'deki Princeton Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerden Gazze'ye destek Fotoğraf: Mostafa Bassim - AA

New Jersey

New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Gazze'ye destek sembolleri damga vurdu.

Pek çok öğrencinin Gazze'ye destek amacıyla üzerlerinde Filistin bayrakları ve kefiye ile mezuniyet törenine katılmaları dikkati çekti.

ABD'nin dört bir yanındaki üniversitelerde düzenlenen mezuniyet törenlerinde olduğu gibi Princeton'daki törende de birçok öğrenci Gazze'deki insani krizin sona ermesi çağrısında bulundu.


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