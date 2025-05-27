ABD'deki Princeton Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerden Gazze'ye destek
ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Princeton Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Gazze'deki soykırıma dikkati çeken öğrenciler Filistin bayrakları ve kefiye ile törene katıldı.
New Jersey
New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Gazze'ye destek sembolleri damga vurdu.
Pek çok öğrencinin Gazze'ye destek amacıyla üzerlerinde Filistin bayrakları ve kefiye ile mezuniyet törenine katılmaları dikkati çekti.
ABD'nin dört bir yanındaki üniversitelerde düzenlenen mezuniyet törenlerinde olduğu gibi Princeton'daki törende de birçok öğrenci Gazze'deki insani krizin sona ermesi çağrısında bulundu.
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ABD'nin New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 27, 2025
🇵🇸 Törene katılan bazı öğrenciler, Filistin'e destek amacıyla kefiye taktı ve Filistin bayrağı taşıdıhttps://t.co/6lJ8bM9EFS pic.twitter.com/N0BOmammQr