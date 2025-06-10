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Dünya

ABD'deki Pew Research raporu: Müslümanların dünya genelindeki nüfus artışı birinci sırada

ABD merkezli Pew Research'ün yayımladığı raporda, 2010-2020 döneminde Müslümanların 347 milyon kişi artarak, dünyada nüfusu en hızlı artan dini grup olduğu ifade edildi.

Aynur Şeyma Asan  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
ABD'deki Pew Research raporu: Müslümanların dünya genelindeki nüfus artışı birinci sırada

Ankara

Pew Research şirketi, 2010-2020 döneminde 10 yılı aşkın süre boyunca nüfus sayımı, kayıtları ve anketler dahil 2 bin 700 veri kaynağından elde edilen bilgilerin ve 201 ülkeden katılımcıya mensup oldukları dine ilişkin sorulara yanıtlarının analiz edildiği raporu yayımladı.

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Raporda, 10 yılı aşkın süre içinde 347 milyon kişi artan Müslüman nüfusunun, diğer dinlere oranla en hızlı artış gösterdiği ortaya konuldu, bunun, Müslüman toplumlarda doğal nüfus artışından kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan raporda, Hristiyanların nüfusunun 122 milyon kişi arttığı ancak dünya nüfusuna oranla azaldığı kaydedildi. Hristiyan nüfus oranının yüzde 1,8 azalmasının sebebinin, bu dine mensup olmayan toplulukların nüfusunun artmasından ve bazı Hristiyanların bu dinden ayrılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Buna göre, dünyadaki Müslüman nüfus oranı 2010'da yüzde 23,9'ken 2020'de yüzde 25,6'ya ulaştı, Hristiyanların nüfusu ise yüzde 30,6'dan yüzde 28,8'e düştü. Raporda, Hristiyanların nüfusunun en çok Avrupa ve Amerika'da azaldığı bilgisine yer verildi.

Müslümanların, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde yoğun olarak bulunduğu ifade edilen raporda, Müslüman nüfusun Kuzey Amerika'da yüzde 52,3 arttığı, Sahra Altı Afrika'da bu oranın yüzde 33,8 olduğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yüzde 23,9 artış görüldüğü belirtildi.

Ayrıca raporda, Hristiyan nüfusun Kuzey Amerika'da yüzde 10,8; Avrupa'da yüzde 8,8 azaldığı ve Sahra Altı Afrika'da yüzde 31,2 artış gösterdiği kaydedildi.

Raporda, Hristiyanlığın, Asya-Pasifik, Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgeleri hariç en yaygın din olduğu kaydedilirken yüzde 24,2 oranla herhangi bir din mensubu olmayanların, Hristiyanlar ve Müslümanların ardından en kalabalık üçüncü grup olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan, 2020'de Budistlerin sayısının, 2010'dakinden daha az olduğu, bu süreçte 19 milyon kişi azaldığı kaydedilen raporda, Yahudilerin nüfusunun 2010-2020 döneminde yüzde 6 artarak yaklaşık 15 milyon kişiye ulaştığı kaydedildi.

Pew Research'ün 2017'de yayımladığı raporda, dünyada en hızlı büyüyen dinin İslam olduğu ve 2075 yılına kadar İslam'ın dünyanın en büyük dini olabileceği ifade edilmişti.


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