Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütünün üyelik kayıtları ilk kez paylaşıldı

ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütünün 1300 sayfalık üyelik kayıtları internet ortamına sunuldu.

Büşra Selvi Öğütcen   | 24.04.2021
ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütünün üyelik kayıtları ilk kez paylaşıldı

Ankara

ABD medyasındaki haberlere göre, ülkenin Colorado eyaletinin başkenti Denver'daki "Colorado Tarihi Merkezi" adlı müzenin yetkilileri,  Ku Klux Klan'ın (KKK) 1924 ila 1926 yıllarına ait orijinal üyelik kayıtlarının yer aldığı kayıt defterini dijital ortama aktardı.

Böylelikle, beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı grubun üyelerinin bilgileri ilk kez paylaşılmış oldu.

Dijital arşivde, 30 bin kişinin adının yanı sıra belirli yerlerin ve kurumların da bilgileri yer alıyor.

Colorado Tarihi Merkezi'nin Operasyon Müdürü Dawn DiPrince, paylaşılan bu kayıtların da tarihin bir parçası olduğunu kabul etmenin oldukça önemli olduğunu söyledi.

DiPrince, arşivi paylaşmaktaki amaçlarının geniş bir içerik sağlamak olduğuna dikkati çekti.

Sevilen ve kutlanılan şeylerin yanı sıra acı gerçeklere karşı da dürüst olmak gerektiğini ifade eden DiPrince, arşive eklenen bağlantılarla, o dönemde KKK'ya direnenlerin hikayelerine ulaşmanın da mümkün olduğunu dile getirdi.

Söz konusu arşiv ilerleyen zamanlarda Colorado Tarihi Merkezi'nde de ziyarete açılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 374 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
'Bu hastalıktan kurtulabilecek miyim diyerek yaşamı sorgulamaya başladım'
'Hastaneye kaldırıldığımda 'Herhalde öleceğim artık sona geldim' dedim'
'Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı'
Dünya genelindeki en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı son 3 gündür Hindistan'da kaydediliyor

Benzer haberler

ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütünün üyelik kayıtları ilk kez paylaşıldı

ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütünün üyelik kayıtları ilk kez paylaşıldı