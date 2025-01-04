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Dünya

ABD'deki araçlı saldırganın iki noktaya uzaktan kumandalı patlayıcı bıraktığı aktarıldı

ABD'nin Louisana eyaletinin New Orleans şehrinde araçla saldırı gerçekleştiren ABD vatandaşının Bourbon Caddesi'ndeki iki noktaya uzaktan kumandalı patlayıcı düzenek yerleştirdiği belirtildi.

Sercan İrkin  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
ABD'deki araçlı saldırganın iki noktaya uzaktan kumandalı patlayıcı bıraktığı aktarıldı Fotoğraf: Patt Little/AA

İstanbul

NBC News'un haberine göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), saldırı hakkında ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırgan Shamsud Din Jabbar'ın Bourbon Caddesi'ndeki iki noktaya uzaktan kumandalı patlayıcı düzenek bıraktığı aktarıldı.

FBI, Jabbar'ın aracından iki silah ile söz konusu patlayıcı düzeneklerini aktifleştiren uzaktan kumandanın ele geçirildiğini açıkladı.

Düzeneklerin çok nadir görülen bir bileşen içerdiği kaydedilen açıklamada, bilinmeyen bir nedenden dolayı patlayıcıların infilak etmediği aktarıldı.

FBI ve ATF, söz konusu bileşiğin nasıl üretildiğinin tespiti için başlatılan soruşturmaları sürdürüyor.

Jabbar'ın evinde, bomba yapımında kullanılan malzeme bulundu

ABD'de Polis, Jabbar'ın Texas eyaletinin Houston bölgesinde bulunan evinde arama yaptı.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e (AP) konuşan emniyet yetkilileri, Jabbar'ın evinde bomba yapımında kullanıldığından şüphelenilen malzeme bulunduğunu bildirdi.

FBI soruşturmasında, Jabbar'ın saldırıda kullandığı aracı 14 Kasım’da kiraladığı ve saldırıyı planlamak için altı haftadan fazla süre harcamış olabileceği ifade edildi.

ABD, yeni yıla saldırılarla girdi

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve 35 kişi yaralanmıştı.

Amerikalı yetkililer, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı eski asker olduğunu açıklamıştı.

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