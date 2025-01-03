FBI, New Orleans'takine benzer saldırı ihtimaline karşı kolluk kuvvetlerini uyardı
Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), 1 Ocak'ta New Orleans'ta araçla gerçekleştirilen, saldırgan dahil 15 kişinin öldüğü saldırının ardından benzer eylemler yapılması ihtimaline karşı ülke genelindeki kolluk kuvvetlerine uyarıda bulunduğu bildirildi.
Ankara
CBS News'in haberine göre, FBI, İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal Terörle Mücadele Merkezi, New Orleans'taki saldırının ardından ülke genelindeki kolluk kuvvetleri için uyarı bülteni yayımladı.
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Bültende, benzer bir saldırı yapılması ihtimaline karşı uyarıda bulunuldu.
New Orleans'takine benzer bir saldırı planını gerçekleştirmek için gereken "beceri eşiğinin" düşük olduğu ifade edilen bültende, araçla saldırı planının "hevesli saldırganlar için cazip olmaya devam edeceği" belirtildi.
Bültende, araç kiralama gerekçesinde tutarsızlıklar ve kiralama nedenine ilişkin soruları yanıtlamayı reddetme gibi vakalara karşı dikkatli olunması çağrısı yapılırken, "hassas tesislerin" yakınına uzun süre park edilmiş kiralık araçlar için yapılan ihbarların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.
Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırının yapıldığı New Orleans'ı 6 Ocak'ta ziyaret edeceği belirtildi.
New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Olay yerinde polisle girdiği çatışmada öldürülen saldırganın, Texas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğu açıklanmıştı.
Pentagon: New Orleans ve Las Vegas'taki olaylar hakkından bizden hiçbir destek talep edilmedi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yılın ilk günü düzenlenen New Orleans’taki araçlı saldırı ve Las Vegas’taki Tesla patlaması hakkında kendilerinden herhangi bir talepte bulunulmadığını belirtti.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, yılın ilk basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
New Orleans ve Las Vegas’ta meydana gelen olayları "trajik" olarak niteleyen ve gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Singh, "Bugüne kadar, New Orleans veya Las Vegas'taki her iki olaya ilişkin Savunma Bakanlığından hiçbir destek talep edilmedi." diye konuştu.
Singh, gazetecilerin New Orleans’takinin eski, Las Vegas’taki zanlının asker olmalarıyla ilgili sorularına ise "Tabii ki ordu tıbbi kayıtları sağlayacak yani yapabileceğimiz veya talep edilen herhangi yardımı. Tabii ki New Orleans veya Las Vegas olayıyla ilgili yürütülen soruşturmaları destekleyeceğiz." diye cevap verdi.
Gazetecilerin her iki zanlının da akıl sağlığıyla ilgili soruları üzerine de Singh, ordu personelinin büyük çoğunluğunun görevlerini onurla yerini getirdiğini belirterek psikolojik tedaviye ihtiyaç duyan tüm ordu mensuplarını yardım talep etmeye teşvik ettiklerini kaydetti.
"Kobani’de askeri üs inşa etme planı yok"
Pentagon sözcüsü, basın toplantısında ABD ordusunun Suriye’nin kuzeyindeki Aynularab ilçesine yeni bir askeri üs kurup kurmadığı yönündeki sorulara, "O haberlerden bazılarını gördüm, Kobani’de (Aynularab) askeri üs inşa etme planı yok." şeklinde yanıt verdi.
Suriye’de DEAŞ'ı kalıcı şekilde yenmek için bulundukları iddiasını tekrarlayan Singh, Aynularab’da ABD askerinin bulunmadığını iddia ederek "Kobani'de şu anda herhangi bir üs kurma planı veya niyeti yok. Bu haberlerin nereden geldiğinden emin değilim." dedi.
Singh, Suriye'de şiddetin durmasından yana olduklarını öne sürerek ABD’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi istikrar sürecini desteklediğini, ancak bunun da DEAŞ ve benzer terörist grupların ortadan kaldırılmalarından geçtiğini savundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.