Dolar
34.87
Euro
36.65
Altın
2,710.04
ETH/USDT
3,772.70
BTC/USDT
99,482.00
BIST 100
10,068.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolcu Olivier Kemen, Heidenheim ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. -VTR-
logo
Dünya

ABD'deki ankete göre, vatandaşların yarısından fazlası Hunter Biden'ın affedilmesini onaylamıyor

ABD'de yapılan ankete göre, ABD vatandaşlarının yarısından fazlası, ABD Başkanı Joe Biden'ın, vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affetmesini olumsuz karşılıyor.

Irmak Akcan  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
ABD'deki ankete göre, vatandaşların yarısından fazlası Hunter Biden'ın affedilmesini onaylamıyor Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

Ankara

Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ortak ankette, ABD vatandaşlarının yarısından fazlası Biden'ın oğlu Hunter Biden'ı affetmesini doğru bulmazken, vatandaşların sadece yüzde 22'si Biden'ın bu kararını onaylıyor.

Onay oranı Demokratlar arasında yüzde 38'e yükselirken, Cumhuriyetçilerin yüzde 80'i Biden'ın kararına karşı olduklarını belirtiyor.

Anket, 5-9 Aralık tarihleri arasında 1251 yetişkinle yapıldı.

ABD Başkanı Biden, 2 Aralık'ta oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmış, verdiği sözü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savunmuştu.

Jüri üyeleri, ABD Başkanı'nın oğlunun, federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak ve silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmaktan suçlu olduğuna hükmetmişti.

ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkarak suçlu bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emlak patronluğundan büyükelçiliğe: Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack
SİBERAY'da yasa dışı bahis uyarısı
Macaristan Başbakanı Orban yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
MSB, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğin videosunu paylaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la telefonda konuştu

Benzer haberler

ABD: Esed'in devrilmesi sonrası bir numaralı önceliğimiz, bölgedeki askerlerimizi korumak

ABD: Esed'in devrilmesi sonrası bir numaralı önceliğimiz, bölgedeki askerlerimizi korumak

ABD'de yıllık enflasyon kasımda beklentiler dahilinde yüzde 2,7 oldu

ABD'deki ankete göre, vatandaşların yarısından fazlası Hunter Biden'ın affedilmesini onaylamıyor

Biden'ın yeni hükümete yol gösterecek ulusal güvenlik protokolünü onayladığı iddia edildi

Biden'ın yeni hükümete yol gösterecek ulusal güvenlik protokolünü onayladığı iddia edildi
ABD'nin California eyaletindeki yangın nedeniyle 20 binden fazla kişi için tahliye emri verildi

ABD'nin California eyaletindeki yangın nedeniyle 20 binden fazla kişi için tahliye emri verildi
Biden'ın oğlu için af kararı: Amerika'da hukuk siyasallaşıyor

Biden'ın oğlu için af kararı: Amerika'da hukuk siyasallaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet