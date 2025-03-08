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Dünya

ABD'de yüzlerce kişi, Trump'ın araştırma kurumlarına uyguladığı kesintileri protesto etti

ABD'nin başkenti Washington DC'de yüzlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın araştırma kurumlarına yönelik devlet harcamalarında uyguladığı kesintileri protesto etmek için bir araya geldi.

Irmak Akcan  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
ABD'de yüzlerce kişi, Trump'ın araştırma kurumlarına uyguladığı kesintileri protesto etti

Ankara

The Hill'in haberine göre, Lincoln Anıtı'nın merdivenlerinde toplanan protestocular, Trump'ın araştırma kurumlarına yönelik yaptığı harcama kesintilerini protesto etti.

Protestoya katılan isimler arasında, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin (NIH) eski başkanı Francis Collins, Senatör Chris Van Hollen, Temsilciler Meclisi Üyeleri Jamie Raskin ve Bill Foster ile ünlü bilim programı sunucusu Bill Nye de yer aldı.

Protesto sırasında söz alan Collins, H5N1 kuş gribi ve kızamık salgını gibi artan sağlık tehditlerine dikkati çekerek, bilimsel araştırma ve ajanslar için güçlü bir finansmana her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Hükümetin araştırma kurumlarına yönelik kesintilerini eleştiren Collins, bu adımların halk sağlığına zarar vereceğini vurguladı.

Senatör Hollen ise "Bilimi savunduğunuzda, Amerikan halkının sağlığını ve refahını da savunmuş olursunuz." ifadesini kullandı.

"Bilim Adamı Bill Nye" olarak tanınan Nye, protestoda yetkilileri "bilimi savunmaya" çağırdı ve Trump yönetiminin iklim değişikliği konusundaki açıklamalarına yönelik "bastırma girişimlerini" eleştirdi.

Nye, bilim insanlarının bulgularını özgürce paylaşabilmesi için siyasi müdahaleye karşı yasal güvence sağlanması gerektiğini ifade etti.

New York Times, 18 Şubat'taki bir haberinde yaklaşık 1200 NIH çalışanının işine son verildiğini duyurmuştu.

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