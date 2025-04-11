ABD'de yargıç, yanlışlıkla sınır dışı edilen kişinin "derhal geri getirilmesini" tekrar emretti
ABD'de federal yargıç, Donald Trump yönetiminin mahkeme kararına rağmen idari hata sonucu El Salvador'a sınır dışı ettiği Kilmar Abrego Garcia'nın nerede olduğu konusunda derhal bilgi verilmesini ve geri getirilmesini yeniden emretti.
New York
Bugün yapılan duruşmada yargıç, Trump yönetimini Garcia hakkındaki mahkeme emirlerine uymamakla eleştirdi.
Duruşmada Trump yönetimi savcısının, Garcia'nın nerede olduğunun tespit edilmesi ve geri getirilmesi planı için zamana ihtiyaçları olduğunu söylemesi üzerine Yargıç Paula Xinis, "Yani (mahkeme emri) için hiçbir şey yapmadınız mı?" diyerek bunun son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.
Yargıç Xinis, Garcia'nın acilen nerede olduğuyla ilgili araştırma yapılarak geri getirilmesi için bu hafta sonundan itibaren Trump yönetimine her gün günlük olarak bilgi aktarılması talimatını verdi.
Garcia hakkındaki bir sonraki duruşma için 16 Nisan tarihi belirlendi.
Garcia'nın sınır dışı edilmesi
ABD'de Donald Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Kilmar Armando Abrego Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezine göndermişti.
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.
Dosyada, Tren de Aragua çetesi üyeleri olduğu iddia edilen diğer göçmenlerle Garcia'nın El Salvador'daki hapishaneye aktarıldığının kabul edilmesine rağmen artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü.
ABD medyasında Garcia'nın 16 yaşındayken ülkesindeki çete şiddeti nedeniyle ABD'ye kaçtığı ve 2019'da çıkarıldığı mahkemede federal yargıç tarafından El Salvador'a gönderilmesine karşı "koruma statüsü" sağlandığı belirtilmişti.
Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye geri getirilmesine hükmetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.