Dolar
19.93
Euro
21.37
Altın
1,940.53
ETH/USDT
1,809.00
BTC/USDT
26,448.00
BIST 100
4,427.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de yapılan ankete göre 2024 başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi adaylar kazanacak

ABD’de 2024'de yapılacak Başkanlık Seçimleri üzerine gerçekleştirilen bir ankette, Cumhuriyetçi Parti adayları eski Başkan Donald Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis, Başkan Joe Biden’in önünde çıktı.

Islam Doğru  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
ABD'de yapılan ankete göre 2024 başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi adaylar kazanacak

New York

Marquette Hukuk Fakültesi tarafından ulusal düzeyde kayıtlı seçmenler arasında yapılan anket, 2024 Başkanlık seçimlerine ışık tuttu.

Ankette, katılımcıların yüzde 52’si Cumhuriyetçi aday Trump’ı destekleyeceğini belirtirken, yüzde 47’si tercihini Biden’dan yana kullandı.

Florida Valisi DeSantis’in Cumhuriyetçi partiden Biden’a karşı başkanlık yarışına girmesi durumunda ise DeSantis de yüzde 52’ye karşı 48 oranla Biden’ın önünde yer aldı.

Ankette katılımcılara, Biden, Trump ve diğer olası bir aday seçeneği verildiğinde ise yüzde 41’i Trump, yüzde 34’ü Biden ve yüzde 19’u da diğer bir adaya oy vereceğini kaydetti.

Trump’ın denklemden çıkarılıp DeSantis’in dahil edildiği seçenekte ise DeSantis yüzde 38, Biden yüzde 37, diğer muhtemel aday için de yüzde 18 tercih çıktı.

Her iki denklemde de katılımcıların yüzde 6 ila 7’si oy kullanmayacağını belirtti.

Ankette, sadece Cumhuriyetçi adayları arasından parti seçmenlerinin kimleri tercih edeceği sorusuna ise Trump yüzde 46, DeSantis yüzde 25 alırken, Eski Birleşmiş Milletler ABD Daimi Temsilcisi Nikki Haley de yüzde 5 ile üçüncü sırada yer aldı.

Mart ayında yapılan aynı ankette Biden ve Trump arasındaki olası 2024 Başkanlık yarışı yüzde 38 ile eşit çıkarken, Biden-DeSantis arasındaki yarış senaryosunda ise Biden yüzde 42, DeSantis yüzde 41 çıkmıştı.

Marquette Hukuk Fakültesinin anketi 8-18 Mayıs tarihleri arasında ulusal düzeyde rastgele seçilen 883 kayıtlı seçmen arasında yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Kayseri ile Yozgat'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Samsun'da sağanak sonucu oluşan sel nedeniyle su baskınları meydana geldi
Sakarya'da traktör fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kendi rekorlarımızı daha da yükseltmenin çabası içinde olduk

Benzer haberler

ABD'de yapılan ankete göre 2024 başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi adaylar kazanacak

ABD'de yapılan ankete göre 2024 başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi adaylar kazanacak

Yunanistan’da genel seçim yaklaşırken, partiler seçmene değişim vadediyor

Trump, 2024 Başkanlık seçimleri adaylığı için partisinde en yakın rakibinin 43 puan önünde

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet