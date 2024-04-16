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Dünya

ABD'de yabancı kökenliler ve Müslümanların başkanlığa adaylıklarını kolaylaştıracak siyasi eylem başlatıldı

ABD'de, sonradan vatandaş olanların ve Müslümanların başkanlık seçimlerinde aday olabilmelerinin kolaylaştırılması için "Cavalry PAC" isimli siyasi eylem komitesi çalışmalarına başladı.

Mücahit Oktay  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
ABD'de yabancı kökenliler ve Müslümanların başkanlığa adaylıklarını kolaylaştıracak siyasi eylem başlatıldı

New York

Demokrat Partiden eski Kongre adayı Kara Eastman ve 2024 ABD başkanlık seçimleri için bir süre aday olarak yarışan Türk kökenli Cenk Uygur'un başkanlığında kurulan eylem komitesi, Federal Seçim Komisyonuna (FEC) başvurdu.

Yeni kurulan Cavalry PAC'in internet sayfasında görev tanımıyla ilgili, "Hepimizin temsil edilebilmesi için siyasi arenada ve medya ekosisteminde yer almak isteyen yabancı kökenlileri destekliyoruz. (ABD'de) büyük çoğunluğumuz yabancıyız ve biz de sesimizi duyurmayı hak ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Komitenin, ABD doğumlular ile sonradan vatandaşlık kazananlar arasında "tam eşitlik" için mücadele etmek, "vatandaşlığını alan göçmenlerin ve İslam inancına sahip olanların" ülkedeki başkan ve başkan yardımcılığı pozisyonlarına kolayca talip olabilmesini desteklemek gibi konuları hedef edindiği belirtildi.

Cavalry PAC'in, Gazze'de sivillerin hayatının desteklenmesi ve bölgede yaşananların ABD medyasında yer alması için çalışmalarda bulunacağı vurgulandı.

Uygur, ABD Başkanı Biden'a karşı yarışa girmişti

Eylem komitesinin kurucu ortağı ve "Jön Türkler" programının sunucusu Cenk Uygur, Ekim 2023'te Demokratların cumhurbaşkanı adayı olarak ABD Başkanı Joe Biden'a karşı yarışa girmişti.

ABD Anayasası'nın 2. maddesine göre, sonradan vatandaşlığa alınması gerekçe gösterilerek bazı eyaletlerde yapılan ön seçimlerde, Uygur'un adının oy pusulasına yazılması engellenmişti.

Martta başkanlık adaylığından çekilen Uygur, başkanlık adaylığı konusunda yaşadığı sorunlarla ilgili Güney Carolina Federal Mahkemesinde dava açarken Anayasa'nın bir diğer maddesinin (14. madde), kendisine bu hakkı tanıdığını iddia ediyor.

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