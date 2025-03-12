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Dünya

ABD'de USAID çalışanlarına kurum içi belgeleri imha etme talimatı verildiği iddia edildi

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yetkilisinin, çalışanlara, personel bilgileri ve gizli materyaller başta olmak üzere kurum içi belgelerin imha edilmesi talimatını verdiği öne sürüldü.

Zeynep Katre Oran  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
ABD'de USAID çalışanlarına kurum içi belgeleri imha etme talimatı verildiği iddia edildi

Ankara

Washington Post'un elde ettiği bir e-postaya dayandırdığı haberinde, üst düzey USAID yetkilisi Erica Carr'ın, kurumun başkent Washington DC'de bulunan merkezindeki kayıtların imhası talimatını verdiği ileri sürüldü.

Haberde, Carr tarafından verildiği belirtilen talimatta, çalışanlardan özellikle personel bilgileri ve gizli materyalleri içeren kurum içi belgelerin yakılması ya da parçalanmasının istendiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların diğer ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

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