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Dünya

ABD'de Trump'ın tarifelerini engelleyen mahkeme kararı geçici olarak durduruldu

ABD'de federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere uyguladığı tarifeleri engellemeye yönelik mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurdu.

Dilara Zengin Okay  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
ABD'de Trump'ın tarifelerini engelleyen mahkeme kararı geçici olarak durduruldu

Washington

Trump hükümetinin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin tarifeleri engelleme kararını temyize götürmesinin ardından federal temyiz mahkemesi, hükümetin temyiz süreci boyunca kararın yürürlükte kalmaması yönündeki talebini değerlendirdi.

Temyiz mahkemesi, hükümetin bu talebini kabul ederek, söz konusu kararın geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

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Davacı eyalet ve şirketlerden 5 Haziran'a kadar hükümetin itirazına yanıt vermeleri istenirken, hükümetin ise bu yanıtlara 9 Haziran'a kadar yanıt hakkı bulunduğu kaydedildi.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, dün Trump'ın diğer ülkelerden ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergileri konusunda bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından hükümet aleyhine açılan davada mahkeme kararını açıklamıştı.

Kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, ithalatı gümrük vergileri yoluyla düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında Başkan'a tanınan yetkiyi aştığı belirtilmişti.

Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılan kararda, itiraz edilen tarife kararlarının iptal edileceği ve bunların uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceği ifade edilmişti.

Trump yönetimi ise ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin dün aldığı karara hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve Başkan'ın yetkisine müdahale ettiği gerekçesiyle itiraz etmişti.

Yönetim, mahkemenin diğer ülkelere yönelik tarifeleri engelleme kararının askıya alınmaması halinde Yüksek Mahkemeye gidebileceğini belirtmişti.

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