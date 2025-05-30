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Dünya

ABD'de Temsilciler Meclisi Üyesinden Washington metro hattı için "Trump Treni" ismi önerisi

ABD'de, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Greg Steube, başkent Washington DC'deki metro sistemine Başkan Donald Trump'ın adının verilmesini öngören bir yasa tasarısı sundu.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
ABD'de Temsilciler Meclisi Üyesinden Washington metro hattı için "Trump Treni" ismi önerisi

Ankara

The Hill'in haberine göre Steube, Washington DC'deki metro sisteminin adının "Trump Treni" olarak değiştirilmesi için yasa tasarısı sundu.

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Steube, tasarıda ayrıca Washington Metropolitan Bölgesi Ulaşım İdaresi (Washington Metropolitan Area Transit Authority-WMATA) kurumunun adının, Trump'ın seçim sloganında kullanılan "Amerika'yı Tekrar Büyük Yap (MAGA)" sloganına atıfla "Washington Metropolitan İdaresi Büyük Ulaşımı (Washington Metropolitan Authority for Greater Access)" olarak değiştirilmesini önerdi.

Kurumun yıllarca federal yardımdan faydalandığını ancak hala operasyonel, güvenlik ve mali sorunlarla karşılaştığını ifade eden Steube, yasa tasarısının yalnızca isim değişikliğini değil, kurumda performans ve güven odaklı bir dönüşüm çağrısını temsil ettiğini belirtti.

Steube, zor durumda olan her kurum gibi WMATA'nın da verimlilik, hizmet kalitesi ve halkın yeniden güven duyabileceği bir kimlik arayışında olduğunu vurgulayarak, önerilen yeni isimlerin, gerekli reformlar için "cesur bir toplama noktası" olduğunu savundu.

Daha önce de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Addison McDowell, Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'na Trump'ın adının verilmesini, bir diğer Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson da 250 dolarlık banknotlara Trump'ın portresinin basılmasını öngören bir tasarı sunmuştu.

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