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Dünya

ABD'de polisin siyahi genci öldürdüğü Ohio eyaletinde 4 Temmuz kutlamaları iptal

ABD'nin Ohio eyaletinde, polisin siyahi genci 60 kurşunla öldürmesinin ardından hafta sonu düzenlenecek Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi.

Mücahit Oktay   | 03.07.2022
ABD'de polisin siyahi genci öldürdüğü Ohio eyaletinde 4 Temmuz kutlamaları iptal

New York

Ohio'nun Akron kenti yönetimi, 25 yaşındaki Jayland Walker'ın trafikte durdurulduktan sonra yaşanan kovalamacada polis tarafından öldürülmesinin kentte protestolara yol açtığını, bu hafta sonu yapılacak 4 Temmuz bağımsızlık kutlamalarının güvenlik nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Akron Belediye Başkanı Dan Horrigan, yaptığı açıklamada, "Bağımsızlık Günü bir kutlama, arkadaşlar ve aile ile bir araya gelme zamanıdır. Ne yazık ki, şehir liderliğindeki bir kutlamanın zamanı olmadığını güçlü bir şekilde hissediyorum." ifadesine yer verdi.

Ailenin avukatı Bobby DiCello, Walker'ın vücuduna, yüzü dahil 60 kurşunun isabet ettiğini, buna rağmen hastaneye kaldırıldığında ellerinin arkadan kelepçelenmiş olduğunu kaydetti.

Olaya karışan polislerin idari izne ayrıldıkları ve soruşturmaya tabi tutuldukları bilgisi paylaşıldı.

Akron Polis Departmanına göre, 27 Haziran'da Walker, polis tarafından trafik ihlali nedeniyle durdurulmuş, kovalamaca esnasında polislerin silahından çıkan 90'dan fazla kurşundan 60'ı siyahı gence isabet ederek ölümüne sebep olmuştu.

Mapping Police Violence isimli kuruluşun verilerine göre, bu yıl ülkede 286 kişi polisin silahından çıkan kurşunla can verdi.

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