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Dünya

ABD'de Pentagon, sivil çalışanların yüzde 5 ila 8'ini işten çıkarmayı planlıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bünyesindeki sivil çalışanların yüzde 5 ila 8'ini işten çıkarma planını duyurdu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
ABD'de Pentagon, sivil çalışanların yüzde 5 ila 8'ini işten çıkarmayı planlıyor

İstanbul

CNN'in haberine göre, Pentagon'un personel işleri ve savaşa hazırlıktan sorumlu Müsteşarı Darin Selnick, tasarruf tedbirleri çerçevesinde kurumda beklenen işten çıkarılmalarla ilgili açıklama yaptı.

Selnick, Pentagon'da yaklaşık 950 bin sivil çalışanın bulunduğunu ve yüzde 5 ila 8'inin "verimliliği artırma ve kuvvetlerin savaşa hazır olma durumuna yeniden odaklanmak için" işten çıkarılacağını kaydetti.

İlk olarak hafta içinde "görev açısından kritik rollere sahip olmayan" ve deneme süresindeki 5 bin 400 çalışanın işten çıkarılmasını beklediklerini dile getiren Selnick, personel ihtiyacıyla alakalı "ileri bir değerlendirme" yapıldıktan sonra daha fazla sivil çalışanın işine son verilebileceğini belirtti.

Selnick, "(ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth) Bakan'ın da açıkça ifade ettiği gibi, katkıları kritik önemde olmayan kişilerin görevde tutulması kamu yararına değil. Vergi mükellefleri, nerede fazlalıkları ortadan kaldırabileceğimizi görmek için iş gücümüzü baştan aşağı gözden geçirmemizi hak ediyor." ifadelerini kullandı.

CNN'e konuşan Pentagon'dan ismi açıklanmayan yetkililer, geçen hafta boyunca siber güvenlik, istihbarat, operasyonlar, yabancı askeri satışlar gibi "kritik ulusal güvenlik rollerinde" çalışanlar dahil olmak üzere, devam eden görevlere destek için "kritik öneme sahip oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmalardan muaf tutulması gereken bireysel çalışanların listelerini oluşturmak için çabaladıklarını söyledi.

Pentagon'un, tasarruf tedbirleri çerçevesinde binlerce sivil çalışanın işine son verme planını, ABD ordusu üzerindeki etkilerini daha kapsamlı şekilde inceleyene kadar durdurma kararı aldığı belirtilmişti.

Orduda yeni değişiklikler gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Şubat'ta Fox News'e verdiği mülakatta, "Orduyu kontrol edelim. Milyarlarca, yüz milyarlarca dolarlık yolsuzluk ve suistimal bulacağız. Biliyorsunuz, halk beni bunun için seçti." şeklinde konuşmuştu.

Savunma Bakanı Hegseth, 11 Şubat'ta Almanya'nın Stuttgart kentini seyahatinde Pentagon'u kastederek, "Genel merkezde ele alınması gereken israflar, işten çıkarmalar ve personel sayıları var. Buna hiç şüphe yok." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı ani kararla görevden alarak yerine Hava Kuvvetlerinden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine'i aday göstermişti.

Trump, ayrıca ordunun üst kademesindeki 5 pozisyon için daha değişiklik hazırlığı yapması için Savunma Bakanı Pete Hegseth'e talimat verdiğini ve bu isimleri yakın zamanda açıklayacaklarını belirtmişti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de yaptığı açıklamada Brown'a teşekkür ederek, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife'ın da görevden alındığını duyurmuştu.

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