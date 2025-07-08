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Ekonomi

Daimler Truck, 2030’a kadar Almanya'da 5 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden Daimler Truck, 2030’a kadar Almanya'da yaklaşık 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Daimler Truck, 2030’a kadar Almanya'da 5 bin kişiyi işten çıkaracak

Berlin

Almanya merkezli Daimler Truck, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde Sermaye Piyasaları Günü etkinliğini gerçekleştirdi. Şirket, etkinlikte, Mart 2025’te açıklanan Avrupa Maliyet Azaltma (Cost Down Europe) Programı'nın bir parçası olarak üretimini en uygun maliyetli bir ülkeye kaydırma planını da duyurdu.

Diğer önlemlerle birlikte 2030’a kadar Almanya'da yaklaşık 5 bin kişinin işine son verileceği belirtilen plana göre, işten çıkarmalar büyük ölçüde doğal yıpranma ve kısmi emeklilik yoluyla gerçekleşecek.

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Plana göre şirket, maliyetleri 1 milyar avronun üzerinde azaltmayı hedefliyor. Alman şirketin, Almanya'da yaklaşık 35 bin 500 çalışanı bulunuyor.

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