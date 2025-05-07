ABD'de mahkeme, gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ün Vermont'a nakledilmesini istedi
ABD Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi, Filistin’e destek verdiği için gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün, Louisiana’daki gözaltı merkezinden Vermont eyaletine nakledilmesine karar verdi.
New York
Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde Fulbright burslusu olarak doktora yapan Öztürk’ün yaklaşık 6 haftadır gözaltında tutulduğu Louisiana’dan Vermont’a nakledilmesine ilişkin ABD hükümetinin yaptığı itiraz, New York’taki mahkeme tarafından reddedildi.
Temyiz heyetinde yer alan yargıçlar, ABD Adalet Bakanlığından, Vermont Federal Bölge Mahkemesi'nin verdiği nakil kararına uymasını istedi.
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Mahkeme, Öztürk’ün en geç 14 Mayıs’a kadar Vermont’taki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) ait bir gözaltı merkezine nakledilmesine karar verdi.
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Direktör Yardımcısı Esha Bhandari, kararla ilgili yaptığı açıklamada, “Hiç kimse siyasi görüşleri nedeniyle tutuklanmamalı. Rümeysa Öztürk’ün gözaltında geçirdiği her gün fazladır." ifadelerini kullandı.
Öztürk’ün tutukluluğuna itirazı ve kefaletle serbest bırakılması talebi, 9 Mayıs’ta Vermont’taki federal mahkemede yapılacak duruşmada değerlendirilecek.
Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınması
Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı Massachusetts’te arkadaşlarıyla iftara giderken, yüzleri maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.
Rubio, “Hamas destekçisi” olarak nitelediği ve İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdüğü 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini bildirmişti.
ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici durdurma kararı vermişti.
Öztürk’ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.