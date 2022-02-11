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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 915 bin 618'e çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 361 artarak 915 bin 618'e yükseldi.

İslam Doğru   | 11.02.2022
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 915 bin 618'e çıktı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 169 bin 280 artarak 77 milyon 437 bin 156 oldu.

Ülkede 3 bin 361 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 915 bin 618'e yükseldi.

California 8 milyon 775 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 484 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 723 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 82 bin 122 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 81 bin 655, Florida'da ise 67 bin 3228 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,6'sına en az bir doz, yüzde 68,3'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 251 milyondan fazla kişiye ilk doz, 213 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 91 milyona yakın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

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