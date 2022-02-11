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Dünya

Almanya: Ukrayna-Rusya arasında tansiyonu düşürmeye yönelik belirti yok

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna ile Rusya arasındaki tansiyonu düşürmeye dair herhangi bir belirti olmadığını söyledi.

Laith Al-jnaidi, Mahmut Geldi   | 11.02.2022
Almanya: Ukrayna-Rusya arasında tansiyonu düşürmeye yönelik belirti yok Fotoğraf: Wolfgang Schwan/AA

Amman

Ürdün'de resmi temaslarda bulunan Baerbock, başkent Amman'da mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Uluslararası arenada dikkatlerin çevrildiği Ukrayna ile Rusya arasındaki durumun son derece gergin olduğunu hatırlatan Baerbock, bu sebeple bölge turunu da kısa tuttuğunu ifade etti.

Alman Bakan, "Ukrayna ile Rusya arasındaki tansiyonu düşürmeye dair herhangi bir belirti yok. Moskova dün itibarıyla Ukrayna sınırındaki askeri varlığını 20 bin daha artırdı." dedi.

İki devletli çözüme destek

Filistin meselesine de değinen Baerbock, Filistinliler ile İsraillilerin siyasi bir çözüme kavuşmaları yolunun hala engebeli olduğunu vurgularken Almanya'nın iki devletli çözümü desteklediği yineledi.

Baerbock, "bölgedeki istikrarın ana unsurlarından biri" olarak nitelendirdiği Ürdün'e desteklerini de sürdüreceklerini dile getirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ise Avrupa bölgesinde olabilecek herhangi bir krizin yansımalarıyla Orta Doğu'yu da etkileyeceğine dikkati çekti.

Alman mevkidaşı Baerbock ile ikili ilişkileri görüştüklerini aktaran Safedi, Filistin meselesinin yanı sıra Suriye ve Yemen krizleri, İran'ın nükleer anlaşmasıyla ilgili müzakereleri ve terörle mücadele gibi çeşitli konuları ele aldıklarını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'in 9 Şubat Çarşamba günü Filistin ve İsrail'le başlattığı turu kapsamında Ürdün'den sonra Mısır'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

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