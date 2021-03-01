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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 513 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1093 kişi hayatını kaybetti.

Mücahit Oktay   | 01.03.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 513 bini geçti Fotoğraf: Eva Marie Uzcategui Trinkl/AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1093 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, virüs tespit edilen kişi sayısı ise son 24 saatte 51 bin 432 artışla 28 milyon 606 bin 340'a çıktı.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1093 artarak 513 bin 92'ye ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California 3 milyon 566 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 653 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 909 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 52 bin 158 can kaybı ile de California eyaleti önde giderken, onu 47 bin 615 ile New York ve 43 bin 697 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 112 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 551 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor. Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 157 binin, Brezilya'da ise 254 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 75 milyon 236 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 49 milyon 772 binden fazla kişiye ilk doz, 24 milyon 779 bini aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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