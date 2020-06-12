Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 58 bin 568'e yükseldi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 58 bin 568'e yükseldi.
Abuja
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 26 bin 399 Kovid-19 testi yapıldı.
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Kovid-19 salgında 1284 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, en fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde görüldü.
Virüs tespit edilen 33 bin 252 kişi ise sağlığına kavuştu.
Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti, ölüm oranlarında Mısır'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.