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Dünya, Koronavirüs

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs kaynaklı can kayıpları, Cezayir'de 741, Yemen'de 136'ya yükselirken, Fas'ta dün koronavirüsten ölen olmadı, ülkelerdeki vaka sayılarında ise artış gözlendi.

Abderrazak Boulkemh,Adel Abdelrheem Humaida Elfadol,Khalid Mejdoup,Hamdi Yıldız   | 12.06.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

İstanbul

Cezayir Sağlık Bakanlığı açıklamasında Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vefat edenlerin sayısının ülkede 741'e ulaştığını belirtti. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni vaka olarak 105 kişiye tanı konduğu kaydedilen açıklamada, 10 bin 589 kişinin hastalığa yakalanmış olduğunu duyurdu. Ülkede 180 kişinin daha iyileştiği aktarılan açıklamaya göre toplam iyileşen sayısının 7 bin 254 olduğu kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, ülkede Kovid-19'dan dün hayatını kaybeden olmazken, ölenlerin sayısı 211'de kaldı.

Yeni vaka sayısının 29 olduğu ülkede toplam sayının 8 bin 537'e yükseldiği belirtildi. Ülkede 18 kişinin daha iyileştiği böylece toplam iyileşen sayısının 7 bin 583 olduğu duyuruldu.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, ülkede 7 kişinin daha virüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini, toplam vefat sayısının 136'ya yükseldiğini açıkladı.

Ülkede 31 yeni vakanın tespit edildiği belirtilen açıklamada, toplam vaka sayısının 591'e ulaştığı kaydedildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının ise 23 olduğu belirtildi.

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