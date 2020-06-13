Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
109,508.40
Altın
1,738.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 199 kişi öldü

Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 199 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 13.06.2020
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 199 kişi öldü

Ankara

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 199 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6 bin 308'e yükseldi, vaka sayısı ise 5 bin 961 artarak 220 bin 749'a çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlığına kavuşanların sayısı da 107 bin 133 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 108 kişi öldü
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 199 kişi öldü
Brezilya dünyada Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 4 Temmuz'a kadar 130 bini bulması bekleniyor

Benzer haberler

Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 108 kişi öldü

Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 108 kişi öldü

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 199 kişi öldü

Brezilya dünyada Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 149 bin 102'ye yükseldi

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 149 bin 102'ye yükseldi
Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı