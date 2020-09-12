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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 497 oldu

İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 497 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Bilal Acar   | 12.09.2020
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 497 oldu Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 9 artarak 41 bin 623'e ulaştı.

Son 24 saatte ise 3 bin 497 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 365 bin 174'e yükseldi.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de yeni vaka sayısı yükselişe geçti.

Ülkede 27 Haziran-8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı son 1 haftada günlük ortalama 3000 oldu.

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