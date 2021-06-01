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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez günlük ölüm görülmedi

Bilal Acar   | 01.06.2021
İngiltere'de Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez günlük ölüm görülmedi Fotoğraf: David Cliff/AA

Londra

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana ilk kez günlük ölüm rapor edilmedi.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 165 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 4 milyon 490 bin 438'e ulaştı. Böylece vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 31 arttı.

Ülkede 9 Nisan'da 3 binin altına düşen günlük vaka sayısı, 16 Mayıs'tan itibaren yeniden yükselmeye başlamıştı. Vaka sayılarındaki artışta İngiliz hükümetinin "endişe türü" olarak tanımladığı Hindistan varyantının etkili olduğu belirtiliyor. Son günlerde görülen vakaların yaklaşık yüzde 50'sinde bu varyantın tespit edildiği kaydediliyor.

Vaka sayılarındaki artışa rağmen ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm görülmedi.

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 39 milyon 477 bin 158'e ulaştı, bunlardan 25 milyon 734 bin 719'una ikinci doz aşı da uygulandı.



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