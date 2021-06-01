Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 246 bin 861 oldu
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 246 bin 861'e ulaştı.
Ankara
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 664 bin 318, ikinci doz aşı 12 milyon 582 bin 543 oldu.
Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 246 bin 861 olarak gerçekleşti.
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