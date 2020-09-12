Euro
8.88
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.70
Altın
1,940.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'na katılıyor
logo
Dünya

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan İsrail ile anlaşan Bahreyn yönetimine tehdit

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına ilişkin, "Bahreyn'in cellat yöneticileri, Kudüs mücahitlerinin ve bu ülkenin Müslüman halkının acı verici intikamını beklesin." açıklamasında bulundu.

Ahmet Dursun   | 12.09.2020
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan İsrail ile anlaşan Bahreyn yönetimine tehdit

Ankara

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varan Bahreyn yönetimi "ihanetle" suçlandı.

Açıklamada, Manama yönetiminin, ABD'nin baskıları doğrultusunda kendi halkının iradesini hiçe sayarak İsrail ile anlaşmaya vardığına dikkat çekildi.

Söz konusu anlaşmanın her türlü meşruiyetten yoksun olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu ihanetin sorumluları, başta Bahreyn'in Şii halkı olmak üzere İslam ümmetinin kutsal öfkesi ve sert intikamının hedefi olacaktır. Bahreyn'in cellat yöneticileri, Kudüs mücahitlerinin ve Bahreyn'in Müslüman halkının acı verici intikamını beklesin." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Bahreyn yönetimine stratejik Basra Körfezi ve Umman Denizi'ni İsrail'in nüfuzuna açmama uyarısında da bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de dün İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1509 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 497 oldu
Oxford Üniversitesinin Kovid-19 aşısının klinik denemelerine devam edilecek
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 197 bin 473'e çıktı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 345 bini aştı

Benzer haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan İsrail ile anlaşan Bahreyn yönetimine tehdit

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan İsrail ile anlaşan Bahreyn yönetimine tehdit

Filistin Başbakanı: Bahreyn-İsrail normalleşme anlaşması Arapların omurgasına vurulmuş darbedir

Karadaği: İsrail'le normalleşme büyük bir ihanet

İran, İsrail ile normalleşmeyi 'Bahreyn için utanç verici' olarak nitelendirdi

İran, İsrail ile normalleşmeyi 'Bahreyn için utanç verici' olarak nitelendirdi
Amerikan basını İsrail-Bahreyn anlaşmasının arka planını yazdı

Amerikan basını İsrail-Bahreyn anlaşmasının arka planını yazdı

Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu

Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu