Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 108 kişi öldü
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 828'e çıktı, vaka sayısı da 1338 artarak, 45 bin 778'e ulaştı.
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Ülkede 22 Mayıs'tan bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kayda geçti.
Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 4 bin 600 olarak belirlendi.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta görülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.