Euro
9.04
Dolar
7.62
BIST 100
1,323.95
Altın
1,873.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Sağlık Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakanı'nı 'salgını kötü yönetmekle' suçlayarak istifa etti

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Melekzade, Sağlık Bakanı Said Nemeki’yi koronavirüs salgınını kötü yönetmek ve çok sayıda can kaybına neden olmakla suçlayarak görevinden istifa etti.

Ahmet Dursun   | 20.11.2020
İran Sağlık Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakanı'nı 'salgını kötü yönetmekle' suçlayarak istifa etti

Ankara

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, Sağlık Bakanı Said Nemeki’yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kötü yönetmek ve çok sayıda can kaybına neden olmakla suçlayarak istifa etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), sosyal medya hesabından paylaştığı mektupla istifasını duyuran Araştırma ve Teknolojiden Sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı Melekzade'nin istifasını doğruladı. 

Melekzade, istifa mektubunda Sağlık Bakanı Nemeki'yi Kovid-19 salgınını kötü yöneterek çok sayıda can kaybına neden olmakla suçladı. 

Öte yandan Sağlık Bakanlığına bağlı Korona Hastalığı Danışma Konseyi Genel Sekreteri ve Başkan Yardımcısı Ali Nobaht da Nemeki'ye tepki olarak görevinden ayrıldığını duyurdu. 

Sağlık Bakanı Nemeki, dün yaptığı bir konuşmada Melekzade'yi "koronavirüs konusunda yanlış tahminlerde bulunmakla" suçlamıştı. 

İran'da Kovid-19 nedeniyle vaka sayıları ve can kayıpları son haftalarda salgının başından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 43 bini aşarken vaka sayısı 900 bine yaklaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump, ilaç şirketlerini Kovid-19 aşısıyla ilgili verileri yayınlamayı geciktirmekle suçladı
Çin menşeli Kovid-19 aşısı için Sağlık Bakanlığına 20 bin gönüllü başvurdu
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 882 Kovid-19 vakası görüldü
Yeni Malatyaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İtalya'da son 24 saatte 699 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü

Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

İran Sağlık Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakanı'nı 'salgını kötü yönetmekle' suçlayarak istifa etti

Kovid-19 olanların en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılıkları çok düşük

Kovid-19 olanların en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılıkları çok düşük
İtalya'da son 24 saatte 699 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 699 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kayıtlara geçti

Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kayıtlara geçti