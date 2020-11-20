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Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü

Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, Kovid-19 salgınının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri görüştüklerini belirtti.

Selma Kasap   | 20.11.2020
Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri görüştüklerini bildirdi.

Koca, Twitter'dan 7 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı video konferans görüşmesine ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "İzmir, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Sivas il sağlık müdürleriyle yaptığımız video konferans görüşmelerinde, salgının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri ele aldık. Hasta yükümüzü ve filyasyon çalışmalarımızı gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

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