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Dünya, Koronavirüs

Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kayıtlara geçti

Azerbaycan'da 3 bin 169 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 87 bini aştı.

Ruslan Rehimov   | 20.11.2020
Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kayıtlara geçti Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 169 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 87 bin 163'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 1404 artarak 60 bin 869'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 26 artarak 1079'a çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 576 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 25 bin 215 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı.

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