Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kayıtlara geçti
Azerbaycan'da 3 bin 169 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 87 bini aştı.
Bakü
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 169 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 87 bin 163'e yükseldi.
Sağlığına kavuşanların sayısı 1404 artarak 60 bin 869'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 26 artarak 1079'a çıktı.
Bugüne kadar 1 milyon 576 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 25 bin 215 kişinin tedavisi sürüyor.
Azerbaycan'da, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.