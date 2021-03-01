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BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi, son 10 yılda savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işledi

Suriye'de son 10 yılda alıkonulan on binlerce sivilin Esed rejimi güçlerince işkenceye ve tecavüze maruz kaldığı, öldürüldüğü ve ortadan kaybolduğu, tüm bu eylemlerin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar teşkil ettiği bildirildi.

Bayram Altuğ   | 01.03.2021
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi, son 10 yılda savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işledi

Geneve

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun, son 10 yılda Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 30 sayfalık raporu açıklandı.

Raporda, bir kez daha Esed rejiminin kendi halkına karşı savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği ayrıntılarıyla yer alırken, ülkede iç savaşın patlak vermesinden itibaren rejim tarafından "zorla kaybedilen" on binlerce sivilin akıbetinin bilinmediği aktarıldı.

"(Bu sivillerin) birçoğunun öldüğü veya idam edildiği varsayılırken, bazılarının insanlık dışı gözaltı koşullarında tutulduğuna inanılıyor." ifadesine yer verilen raporda, tutukluların işkence ve tecavüze maruz kaldığı veya öldürüldüğü de belirtildi.

Raporda, ortadan kaybolan on binlerce sivilin akıbetinin ülkede ulusal travmaya yol açtığının altı çizildi.

Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Brezilyalı Paulo Pinheiro, "(Suriye'de) yüz binlerce ailenin mensupları, sevdiklerinin kaderiyle (başlarına gelenlerle ilgili) gerçeği öğrenme hakkına sahip." ifadesini kullanarak, Esed rejimine çağrıda bulundu.

"Acil ateşkes" çağrısı

Raporda, SDG ismini kullanan ve Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK ile DEAŞ ve HTŞ de dahil, çatışan tüm grupların savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlediği belirtilerek, Suriye genelinde "acil ve kapsamlı ateşkes" çağrısında bulunuldu.

Ülkede yaklaşık 5 ordunun çatışma halinde olduğu bildirilen raporda, Suriye'deki durumun oldukça karışık olduğu ifade edildi.

Raporda, kayıp kişilerin izlerinin bulunması için uluslararası bir mekanizma kurulması ve faillerin yargılanması çağrısında bulunuldu.

2 bin 500'den fazla kişiyle görüşmeler yapıldı

Komisyonun raporu, ülkedeki eski tutukluların da içinde yer aldığı 2 bin 658 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda hazırlandı.

Ayrıca 100'den fazla gözaltı merkezinde işlenen suçları belgelemek için resmi evraklar, fotoğraflar, videolar ve uydu görüntülerinden yararlanıldı.

Komisyon, son 4 yılda hazırladığı raporlarda, pek çok kez Esed rejiminin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini kaydetmişti.

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