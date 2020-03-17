İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Türkiye'de koronavirüs tanısı konulan vaka sayısının saat 21.00 itibarıyla 47 olduğu belirtildi.
Ankara
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İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
17 Mart 2020, saat 21:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum: pic.twitter.com/53axKroKEe— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 17, 2020
İletişim Başkanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 190 bini geçtiği, 7 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 80 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|Ülke
|Toplam vaka
|Toplam ölüm
|Toplam taburcu
|Türkiye
|47
|-
|-
|Çin
|80.881
|3.226
|68.715
|İtalya
|31.506
|2.503
|2.941
|İran
|16.169
|988
|5.389
|İspanya
|11.409
|510
|1028
|Güney Kore
|8.320
|81
|1401
|Almanya
|8.604
|23
|67
|Fransa
|6.633
|148
|12
|ABD
|5.696
|97
|74
|İngiltere
|1950
|71
|52