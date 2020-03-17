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Dünya, Koronavirüs

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs tanısı konulan vaka sayısının saat 21.00 itibarıyla 47 olduğu belirtildi.

Mümin Altaş   | 17.03.2020
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 190 bini geçtiği, 7 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 80 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜlkeToplam vaka Toplam ölümToplam taburcu
Türkiye47--
Çin80.8813.22668.715
İtalya31.5062.5032.941
İran16.1699885.389
İspanya11.409 5101028
Güney Kore8.320811401
Almanya8.6042367
Fransa6.63314812
ABD5.6969774
İngiltere19507152
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