ABD'de tıp öğrencilerine Kovid-19 ile mücadele için erken mezuniyet
Massachusetts tıp fakülteleri, eyalet yetkililerinin isteği üzerine öğrencilerinin mezuniyet tarihini erkene aldı.
New York
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ABD'nin Massachusetts eyaletindeki 4 tıp fakültesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile daha hızlı mücadele etmek için öğrencilerini erken mezun etme kararı aldı.
Massachusetts Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı Sekreteri Marylou Sudders’in perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 ile daha etkin mücadele için, "Tüm tıp fakültelerinden 4. sınıf öğrencilerini erken mezun etmelerini istiyoruz" çağrısına fakülte dekanlarının tümü olumlu yanıt verdi.
Boston, Harvard, Tufts ve Massachusetts Tıp Fakülteleri Sudders'ın çağrısına destek verirken, Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi (BUSM) Dekanı Karen Antman mezuniyet töreninin 17 Nisan'a çekildiğini bildiren bir mektubu öğrencilerle paylaştı.
Sanal mezuniyet töreni düzenlenecek
Sosyal medyada yer bulan BUSM Dekanı Antman'ın 4. sınıf tıp öğrencilerine yazdığı mektupta, ödevlerini tamamlayan tüm öğrencilerin mezuniyet için yeterli olduğunu düşündüklerini ve bunun için 17 Nisan 2020'de sanal mezuniyet töreni düzenleyeceklerini bildirdi.
Antman, salgın nedeninin etkili olduğunu açıkladığı mektubunda, "Sizler yüzyılımızın tıbben en zorlu zamanlarından birinde mezun oluyorsunuz. Kısa süre içinde ülkemizin Kovid-19’a karşı verdiği mücadelenin bir parçası olacaksınız. Yakın zamanda hastalarınızın iyileşmesi için oynayacağınız rol için şimdiden gurur duyuyoruz." ifadelerine de yer verdi.
Massachusetts eyaletinde son güncellemeye göre, Kovid-19 kaynaklı 15 ölüm ve 1838 teyitli vaka bulunurken, henüz test yapılan vatandaş sayısı 20 binin altında.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.