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Dünya

ABD'de ilk Müslüman kadın belediye başkanı Siddiqui oldu

Massachusetts'de belediye başkanı seçilen Pakistan asıllı Sumbul Siddiqui ABD'nin ilk Müslüman kadın belediye başkanı oldu.

Betül Yürük   | 08.01.2020
ABD'de ilk Müslüman kadın belediye başkanı Siddiqui oldu

New York

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Pakistan asıllı Sumbul Siddiqui, belediye başkanı seçilen ilk Müslüman kadın oldu.

Yerel basında yer alan habere göre, eyaletin Cambridge kentinde belediye başkanlığına seçilen 31 yaşındaki Sumbul Siddiqui, 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Pakistan'dan Amerika'ya göç etti.

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