ABD'de ilk Müslüman kadın belediye başkanı Siddiqui oldu
Massachusetts'de belediye başkanı seçilen Pakistan asıllı Sumbul Siddiqui ABD'nin ilk Müslüman kadın belediye başkanı oldu.
New York
ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Pakistan asıllı Sumbul Siddiqui, belediye başkanı seçilen ilk Müslüman kadın oldu.
Yerel basında yer alan habere göre, eyaletin Cambridge kentinde belediye başkanlığına seçilen 31 yaşındaki Sumbul Siddiqui, 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Pakistan'dan Amerika'ya göç etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.