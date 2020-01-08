Euro
6.67
Dolar
5.98
BIST 100
112,599.90
Altın
1,594.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'ın Zikar vilayetinde Haşdi Şabi milisleri göstericilere saldırdı: 7 yaralı

Irak'ın Zikar vilayetinde Haşdi Şabi'ye bağlı bir silahlı grubun hükümet karşıtı eylemlere devam eden göstericilere ateş açması sonucu en az 7 kişi yaralandı.

Gülşen Topçu   | 08.01.2020
Irak'ın Zikar vilayetinde Haşdi Şabi milisleri göstericilere saldırdı: 7 yaralı

Bağdat

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde Haşdi Şabi'ye bağlı bir silahlı grubun göstericilere ateş açması sonucu en az 7 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Haşdi Şabi mensubu bir grup silahlı, Zikar'ın idari merkezi En-Nasıriyye'nin orta kesiminde yer alan El-Habbubi Meydanı'nda hükümet karşıtı eylemlere devam eden göstericilere ateş açtı ve meydandaki çadırları ateşe verdi.

Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Söz konusu saldırının, göstericilerin, bugün Necef'de defnedilmesi beklenen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Basra'dan getirilen naaşını taşıyan kortejin Nasıriyye'den geçmesine karşı çıkması üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Haşdi Şabi'den görgü tanıklarının iddialarıyla ilgili açıklama yapılmadı, ancak geçmişte yaşanan buna benzer olaylarda göstericilerin hedef alındığı iddiaları yalanlanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran krizinde dönüşü olmayan noktaya nasıl gelindi?
TürkAkım Türkiye'nin enerjide merkez ülke konumunu güçlendirecek
Kasım Süleymani sonrası Orta Doğu’nun geleceği
AB'nin 'en başarılı' diplomasi hamlesi 'nükleer anlaşma' hüsranla sonuçlandı
Konvansiyonel ABD paramiliter İran’a karşı

Benzer haberler

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham: Trump Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda bilgilendirildi

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham: Trump Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda bilgilendirildi

Irak'ın Zikar vilayetinde Haşdi Şabi milisleri göstericilere saldırdı: 7 yaralı

ABD Savunma Bakanı Esper: İran'ın bir şekilde karşılık vermesini bekliyoruz

ABD Başkanı Trump: ABD'nin Irak'tan şimdi çıkması, Irak'ın başına gelebilecek en kötü şeydir

ABD Başkanı Trump: ABD'nin Irak'tan şimdi çıkması, Irak'ın başına gelebilecek en kötü şeydir
ABD Savunma Bakanı Esper: ABD, Irak'tan çekilmiyor

ABD Savunma Bakanı Esper: ABD, Irak'tan çekilmiyor
Irak Başbakanı Abdulmehdi: Krizden çıkış yolu yabancı güçlerin Irak'tan çekilmesi

Irak Başbakanı Abdulmehdi: Krizden çıkış yolu yabancı güçlerin Irak'tan çekilmesi