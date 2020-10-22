Euro
9.39
Dolar
7.94
BIST 100
1,198.32
Altın
1,903.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bin olabilir

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin 300 bin civarında olabileceğini açıkladı.

Mücahit Oktay   | 22.10.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bin olabilir

New York

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından hazırlanan raporda, "normalin dışında olduğu düşünülen" veya "yanlış sınıflandırılmış 100 bin civarında ölümün" Kovid-19 salgını ile ilintilendirilebileceği kaydedildi.

Raporda, Kovid-19 kaynaklı gerçek ölüm rakamının 300 binin üzerinde olabileceği vurgulandı.

Prof. Dr. Paul Sutton, salgının, Kovid-19 ile doğrudan ilintilendirililenlerin dışındaki ölümlerde de muazzam bir etkiye sahip olduğunu ve ölenlerin sayısının resmi açıklamaların çok ötesine geçebileceğini ifade etti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki verilere göre ABD'de, koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 227 bin 419'a çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bin olabilir
İspanya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış
Irak ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Türkiye'de son 24 saatte 2102 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bin olabilir

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bin olabilir

ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 50 binin üzerine çıktı