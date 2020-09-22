Euro
8.99
Dolar
7.64
BIST 100
1,087.03
Altın
1,918.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Hastalık Önleme Merkezi'nce yayımlanan Kovid-19 kılavuzunda yanlışlık

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri Kovid-19'un hava yoluyla bulaşmasının virüsün yayılmasında ana etken olduğu yönündeki açıklamasında ''yanlışlık" olduğunu belirtti.

Mücahit Oktay   | 22.09.2020
ABD Hastalık Önleme Merkezi'nce yayımlanan Kovid-19 kılavuzunda yanlışlık

New York

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hava yoluyla bulaşmasının virüsün yayılmasında ana etken olduğu yönündeki açıklamasında ''yanlışlık" olduğunu belirtti.

CDC'nin cuma günü resmi internet sitesinde yayımlanan yeni kılavuzda yer alan Kovid-19'un hava yoluyla bulaştığı bilgileri ''yanlışlıkla paylaşıldı'' ifadesine yer verilerek, sayfadan kaldırıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada, ''Cuma günü, önerilen bir kılavuz değişikliği yanlışlıkla ajansımızın resmi internet sitesinde yayımlandı. Bu sadece bir taslak versiyondu.'' ifadesi paylaşıldı.

Söz konusu güncellemede, ''Enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında, şarkı söylediğinde, konuştuğunda veya nefes aldığında koronavirüs havadaki parçacıklar yoluyla yayılarak diğerlerine bulaşabilir. Bunun, virüsün yayılmasında ana etken olduğu düşünülüyor.'' değerlendirmesine yer veriliyordu.

CDC'nin cuma günü yaptığı güncellemeyi kaldırmasıyla Kovid-19 kılavuzu 24 Ağustos'ta yayımlanan tartışmalı versiyonuna dönmüş oldu.

Söz konusu versiyonda, virüse yakalanmış kişilerle 15 dakikadan fazla temas etmiş olsalar bile hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin Kovid-19 testi yaptırmasının gerekli olmadığı belirtilmiş, bu sağlık uzmanları tarafından virüsün kontrol altına alınma çabalarını baltaladığı gerekçesiyle yoğun tepki çekmişti.

New York Times’in cuma günü yayımlanan haberinde, CDC'nin eleştirilere neden olan ilgili Kovid-19 test kılavuzunun bilim insanlarının onayı dışında ABD Sağlık Bakanlığı ve Beyaz Saray Kovid-19 Görev Gücü tarafından yazıldığı öne sürülmüştü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ: Testleri devam eden 200 Kovid-19 aşı adayının başarı garantisi yok
Türkiye'de son 24 saatte 1743 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da son 3 günde Kovid-19 vakaları 31 bin 428 arttı

Benzer haberler

ABD Hastalık Önleme Merkezi'nce yayımlanan Kovid-19 kılavuzunda yanlışlık

ABD Hastalık Önleme Merkezi'nce yayımlanan Kovid-19 kılavuzunda yanlışlık

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Maske, Kovid-19'a karşı aşıdan daha garantili